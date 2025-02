Zonawrestling.net - AEW/WWE: Come ha preso l’AEW i cori “Tony fumbled” sentiti ad NXT?

Leggi su Zonawrestling.net

Ricky Saints precedentemente conosciutoRicky Starks ha lottato oggi per la prima volta ad, da quando ha lasciato la AEW all’inizio di Febbraio.Il ragazzo ha debuttato a sorpresa nell’episodio didell’11 Febbraio e in quello odierno del 25 Febbraio ha sconfitto in coppia con Je’Von Evans il team composto da Ethan Page e Wes Lee.Ma durante la contesa sono partiti deidal pubblico che gridava: “”, “ha sbagliato”Cánticos de "" en, en referencia a Ricky Starks. Oh no #WWEpic.twitter.com/IvHpeJCxLn— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) February 26, 2025 Usando un’espressione tipica del mondo dello sport, ierano un chiaro riferimento aKhan e al suo rapporto con Ricky Starks/Saints.Mal’avrà presa la AEW?Sean Ross Sapp parlando a The Hump ha rivelato che in AEW nessuno si è alterato o si è preoccupato della cosa, il loro unico pensiero era scrivere la puntata di Dynamite.