AEW: Swerve Strickland vs. Ricochet II annunciato per AEW Revolution durante Dynamite

AEW haufficialmentevs.II per il prossimo evento pay-per-view AEW.Nell’episodio di AEWdel 26 febbraio,hanno accettato di affrontarsi acon una stipulazione importante: il vincitore otterrà un futuro match per l’AEW World Championship.ha dichiarato che, sin dal suo arrivo tre anni fa, ha considerato AEW come “la casa di“. Ha ricordato di aver fatto la storia diventando AEW World Champion e ha espresso la necessità di riconquistare il titolo per dimostrare di essere ancora “l’uomo” in AEW. Ha poi affrontato la questione della sua rivalità con, definendolo un “idiota calvo con gli occhiali” che indossa una veste che non gli appartiene.ha affermato che, nonostantepensi che la loro faida sia conclusa, sarà lui a decidere quando finirà.