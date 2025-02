Zonawrestling.net - AEW: MJF cancella il tattoo dedicato alla federazione e prosegue i giochetti mentali con Adam Page

Leggi su Zonawrestling.net

Al prossimo PPV Revolution ci saranno tante rese dei conti, una tra queste quella tra MJF e“Hangman”che ormai dalle scaramucce e provocazioni backstage sono passati ad una vera e propria guerra d’odio, prevalentemente basata sulle parole al momento, viste alcune limitazioni imposte ddirigenza. Dirigenza che è finita nel mirino di MJF ancora una volta, in particolare la figura di Christopher Daniels, molto vicino ade per questo motivo disprezzato dal Salt Of Earth, così come il pubblico preso di mira la scorsa settimana “reo” di sostenere un pericolo pubblico come il cowboy.Puntare solo su sé stessoAd inizio Dynamite è andato in onda un video registrato di MJF che ha attaccato i fan e la AEW mentre si faceva rimuovere il tatuaggio che meno di un anno fa dedicò proprioAEW quando decise di rinnovare il contratto.