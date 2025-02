Zonawrestling.net - AEW: A Revolution Kenny Omega affronterà Konosuke Takeshita con l’Internation Title in palio

Da quando ha fatto il suo ritorno in AEW dopo i gravi problemi di salute,è entrato in rotta di collisione con la Don Callis Family, riprendendo una storia mai conclusa contro il suo vecchio manager finendo addirittura per allearsi contro l’avversario di mille battaglie Will Ospreay con cui ha combattuto e vinto a Grand Slam Australia. Dopo aver sconfitto Kyle Fletcher ein Australia,ha lanciato la sua sfida al giapponese peralda disputare a, ma seera sicuro di arrivare al PPV da sfidante, ciò fino a stanotte non era certo per il campione che ha dovuto superare uno scoglio importante rappresentato da Orange Cassidy.Sarà la sfida tanto attesaDopo aver battuto Roderick Strong la scorsa settimana, Orange Cassidy si è guadagnato unashot e questa notte nel main event di Dynamite ha affrontatoper il titolo International.