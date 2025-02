Liberoquotidiano.it - ADM: Alesse firma Protocollo di collaborazione doganale con lo Stato della Città del Vaticano

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sottoscritto oggi, nella sede di Piazza Mastai, un importantedicon il Governatorato dellodel. Are l'intesa, volta a dare nuovo impulso alla cooperazione in materia, il direttore di ADM, Roberto, e il Presidente del Governatorato, Sua Eminenza Cardinale Fernando Vérgez Alzaga. L'Accordo mira a orientare, in un mondo che cambia velocemente soprattutto sotto il profilo tecnologico, l'interoperabilità tra i due sistemi doganali, semplificando, attualizzando e rendendo più efficienti le procedure. A tale scopo, ilaffronta due aspetti fondamentali: il primo riguarda l'introduzione, in via sperimentale, di un sistema telematizzato per la presentazione delle dichiarazioni valutarie di denaro contante relative alle movimentazioni transfrontaliere da, e verso, lodel