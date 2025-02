Spazionapoli.it - Addio Napoli, la cessione è sempre più vicina: l’agente tratta già col nuovo club!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilpiù vicino a mettere segno l’ennesima. L’azzurro avrebbe già preso contatto con il. In casasi è aperto unprogetto con l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il tecnico salentino dispone dei mezzi necessari per permettere alazzurro di tornare grande. Al tempo stesso, però, anche la società capitanata da Aurelio De Laurentiis ha ambizioni molto ampie. Non a caso, nella prossima sessione di calciomercato sarà possibile mettere a segno diversi colpi. Infatti, oltre alladi Khvicha Kvaratskhelia, è prevista un’altradi lusso che permetterebbe alla dirigenza di incassare introiti importanti.Osimhen nel mirino dell’Arsenal: contatti in corso!Sono giorni molto importanti per Victor Osimhen. L’attaccante di proprietà delveste attualmente la maglia del Galatasaray, dove è tornato a dimostrare tutte le proprie qualità.