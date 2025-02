Tvplay.it - Addio immediato e panchina a Gasperini: è ribaltone in Serie A

Il tecnico nerazzurro Giampieroè uno dei più ambiti all’interno dellaA. Una big ora ci pensa davvero.Gianpieroè senza dubbio uno degli allenatori più apprezzati del nostro campionato e sebbene abbia talvolta un carattere alquanto burbero è comunque uno dei più graditi ai giocatori. Negli anni è riuscito a rivalutare giocatori in difficoltà e lanciare tanti giovanissimi. Poi chi lascia l’Atalanta va in difficoltà, basta pensare a casi come quelli di Caldara, Conti e Gagliardini o quello più recente di Koopmeiners che sta deludendo alla Juve.: èinA (Lapresse) TvPlayL’avventura diall’Atalanta è arrivata però ai titoli di coda. Il tecnico ha annunciato che non rinnoverà più e sebbene il contratto con l’Atalanta scade a Giugno 2026 c’è la sensazione che le parti potrebbero separarsi consensualmente.