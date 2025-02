Lanazione.it - Addio al ragioniere Aldo Lolli. “Era una guida per tutti”

Empoli, 27 febbraio 2025 – Una vita per la famiglia, per il lavoro – a cui si è dedicato con professionalità per più di 50 anni – e per la passione più grande: quella per l’Empoli Calcio. La malattia arrivata soltanto un mese fa non ha lasciato scampo astimato e rispettato in città, venuto a mancare ieri mattina all’affetto dei suoi cari. Avrebbe compiuto 82 anni a maggio,, conosciuto anche per l’impegno e la partecipazione nella comunità calcistica empolese. Il commercialista e revisore legale, infatti, ricopriva il ruolo di presidente del collegio sindacale dell’Empoli Football Club, squadra che ha seguito con dedizione nel corso degli anni. Prima di entrare nel collegio sindacale aveva rivestito la carica di consigliere e di accompagnatore della squadra. Nato e cresciuto in città, “persona gentile, di un garbo d’altri tempi” come lo ricordano in tanti,abitava in zona Carraia e aveva festeggiato di recente il traguardo dei 55 anni di attività nello studiodi commercialisti, avvocati e contabili di piazza Gramsci, da lui fondato.