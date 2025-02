Ilrestodelcarlino.it - Addio a Trasforini, dirigente di Ravani

Si è spento all’età di 84 anni Lino, imprenditore che nella stagione 1989-90 fu anchenell’unico anno della gestione di Albersano. Fu forse il miglior comunicatore di quel gruppo dirigenziale che alla fine di un solo campionato di C2 si spaccò in due e finì per vendere la società alla Coop Costruttori di Donigaglia che poi la rilanciò. Un anno in più invece aveva lo stessoquando, a novembre 2014, si spense. Malato da tempo, venne colto da un ictus fatale.fu il presidente di una sola stagione di quella Spal, ma si rivelò figura importante nella vita del sodalizio biancazzurro e accanto lui ci fu sempre il fidato Lino