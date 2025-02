Dayitalianews.com - Addio a Michelle Trachtenberg, star di “Buffy l’ammazzavampiri”. Il ricordo straziante degli amici: “Sapeva che poteva morire, ma…”

Oggi, 27 febbraio, è un giorno funesto per il mondo del cinema e della tv, in quanto dopo la notizia della morte di Gene Hackman in circostanze misteriose è arriva un’altra notizia tragica, la morte di39enne di “Gossip Girl” e “”. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia ieri 26 febbraio nella sua casa a New York, dopo una chiamata al 9-1-1. La polizia sta indagando, ma almeno per il momento è escluso l’omicidio, e le cause della morte saranno spiegate dal medico legale.IlTra le tante persone che hanno voluto ricordare l’attrice c’è Amanda de Cadenet, fotografa e sua intima amica. Amanda ha voluto salutare per l’ultima volta, ricordando le loro chiamate su Facetime mentre l’attrice era in ospedale.