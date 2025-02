Notizie.com - Addio a Gene Hackman, leggenda del cinema: è stato trovato morto in casa insieme alla moglie e al cane

Ilrio attoree sua, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati morti innelle scorse ore.del: èine al(ANSA FOTO) – Notizie.comI dettagli del ritrovamento sono ancora molto scarni ma pare che la scoperta sia stata fatta dalle autorità nelladella coppia nel quartiere di Summit, a nord est della città di Santa Fe.Lo sceriffo della contea Adan Mendoza, ha confermato poco dopo la mezzanotte di giovedì la coppia era morta,al loro. Secondo Mendoza non ci sarebbero indizi su presunte azioni criminali ma al momento le forze dell’ordine stanno mantenendo il più stretto riserbo sulle operazioni. Lo sceriffo non ha chiarito quali sono le cause dei decessi né quando precisamente potrebbe essere accaduta la tragedia.