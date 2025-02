Laprimapagina.it - Addio a Gene Hackman: l’attore premio Oscar trovato morto con la moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe

Il mondo del cinema dicea uno dei suoi volti più iconici:, attore statunitense e due volte, è statoinsieme allaresidenza diFe, nel New Mexico. La notizia, riportata dai media internazionali, ha scosso il panorama cinematografico e i suoi numerosi fan in tutto il mondo.Lo sceriffo della contea diFe, Adan Mendoza, ha confermato il ritrovamento dei corpiabitazione di Sunset Trail mercoledì pomeriggio. “Possiamo confermare chee suasono stati trovati mortiresidenza. C’è un’indagine in corso”, ha dichiarato Mendoza, aggiungendo che non sono emersi segni evidenti di un atto criminale. Tuttavia, le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sulla causa del decesso né precisato il momento esatto della morte.