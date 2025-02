Ilfattoquotidiano.it - Addio a Boris Spassky, grande maestro di scacchi. Leggendario il match con Fischer nel 1972

Lutto nel mondo degli. È morto all’età di 88 annie campione del mondo dal 1969 (contro il connazionale Petrosjaal) ale otto volte medaglia d’oro alle Olimpiadi degli. È noto per aver dato vita con lo statunitense Robert Jamesalla cosiddetta sfida del secolo nelper il titolo mondiale dela Reykjavik.Nato a Leningrado 1937 fu in varie riprese campione dell’allora Unione sovietica e precisamente nel 1956, 1961 e 1963 conquistò il titolo di campione del mondo nel 1969 contro il connazionale Petrosjan, ma lo perse appunto contro ilamericano nel. Più volte vincitore in tornei internazionali dalla fine degli anni Settanta, era stato nuovamente sconfitto da Bobbyventi anni dopo ildel secolo giocato in piena guerra fredda.