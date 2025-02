Quotidiano.net - Accordo quadro per il futuro di Beko Europe: focus sulla reindustrializzazione a Siena

Prosegue il confronto a Palazzo Piacentini per l'sulditra le strutture del Mimit, l'azienda e le organizzazioni sindacali. Durante il tavolo tecnico, presieduto dal sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, - spiega una nota del Mimit - il ministero ha ribadito l'impegno primario verso l'acquisizione dello stabilimento dida parte di un nuovo soggetto, punto di partenza necessario per creare le condizioni favorevoli a ricercare un nuovo investitore e quindi avviare un processo didel sito toscano. A riguardo il Mimit sta portando avanti, attraverso le strutture competenti, tutte le verifiche di carattere tecnico e giuridico. Il ministero continuerà a muoversi nell'ambito del perimetro tracciato fin dall'inizio delle interlocuzioni con le parti, che prevede la continuità produttiva di tutti degli stabilimenti, la tutela occupazionale e nuovi importanti investimenti per l'ammodernamento degli impianti e dei prodotti attraverso anche le risorse che il governo può mettere a disposizione.