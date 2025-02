Ilfoglio.it - Accordo in Austria per un governo centrista. Esclusa l’ultra-destra

Fumata bianca dopo cinque mesi per la creazione di unin. Il partito popolare ÖVP, il partito socialdemocratico SPÖ e i liberali di NEOS si sono accordati per formare un esecutivo. A Vienna governerà così un’inedita coalizione a tre, in questo caso denominata Zuckerl-Koalition. “Negli ultimi giorni abbiamo lavorato senza sosta a un programma comune”, dicono i tre partiti in una dichiarazione. Il leader dell'ÖVP Christian Stocker dovrebbe guidare la coalizione come Cancelliere, mentre il leader dell'SPÖ Andreas Babler dovrebbe assumere la carica di Vice-Cancelliere. Alle elezioni parlamentari del 29 settembre 2024, il partito vincente era stata lanazionalista e populista FPÖ, con il 28,8 per cento, seguita da ÖVP (26,6) e SPÖ (21,1), mentre i liberali di NEOS avevano raccolto il 9,1 per cento.