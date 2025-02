Lanazione.it - Accoltellato dopo la lite, è in prognosi riservata. Aggressore denunciato, è tornato al lavoro

Pistoia, 27 febbraio 2025 – È finita alle cinque del mattino di mercoledì la notte di sangue a Vicofaro.ore passate al comando dei carabinieri di viale Italia, dove il 35enne nigeriano, ritenuto responsabile di averalla gola un altro ospite del centro, si è presentato, accompagnato da don Massimo Biancalani,una fuga durata poco più di un’ora. Ancora una, ancora una volta protagonisti due ospiti del centro di accoglienza, oltretutto gli stessi che già erano venuti alle mani sabato sera, con il puntuale intervento della polizia. Stavolta ad avere la peggio è stato un ragazzo gambiano di 31 anni, che è stato subito soccorso ed operato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per poi essere trasferito a Prato, dove è tuttora ricoverato in. Uno dei fendenti avrebbe reciso una vena: all’arrivo dei soccorritori, i volontari della Misericordia di Pistoia, il ragazzo era a terra, in un lago di sangue, mentre altri giovani gli tamponavano il collo con una maglietta.