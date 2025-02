Ilgiorno.it - Abusi sessuali su 7 atlete minorenni, l’allenatore arrestato era già stato processato (e assolto): si cercano altre vittime

VARESE – La passione per il volley, la bellezza del gioco di squadra, le partite, le emozioni da condividere con le compagne, la gioia delle giovani pallavoliste immortalate nelle fotografie, lo scatto di un passaggio, di una giocata acrobatica a rete, come le campionesse della Nazionale, l’esempio: è la bella storia di sport raccontata sulla pagina social di una società di pallavolo di un piccolo paese del Varesotto. Una storia nella quale dall’altro giorno si è aperto un capitolo sconcertante con l’arresto del, un uomo di 53 anni, in carcere a Varese con l’accusa di violenza sessuale su minore. Al momento sono 7 leaccertate, età tra i 13 e i 16 anni, già considerate parti offese dall’autorità giudiziaria, ma il numero potrebbe aumentare: sembrerebbe infatti chegiovanissime, una decina, avrebbero subito molestie, gli accertamenti da parte degli inquirenti proseguono.