Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo vinto una crociera ma poi abbiamo dovuto sborsare 45mila euro”: ecco l’errore che è costato caro

Voleva godersi unagratuita con la propria compagna, e si è trovato aun’enorme cifra per spese mediche. Questo è quel che è successo a Mike Cameron, un camionista del Minnesota di 25 anni, e alla sua ragazza Tamra. La coppia avevauna(gratuita, quindi) con Norwegian Cruise Line ed era entusiasta di festeggiare la recente guarigione dal cancro di Tamra. I due sono salpati a inizio gennaio, ma poco dopo Cameron si è ammalato. Recatosi al centro medico della nave gli è stata diagnosticata l’influenza. Dopo aver ricevuto l’ossigeno, Mike ha detto che si sentiva meglio e ha chiesto di tornare nella sua stanza per riprendersi. Tuttavia, afferma di essere stato trattenuto nel reparto medico per 62 ore.“Sono stato rassicurato che non avevo nulla di cui preoccuparmi perché avevo un’assicurazione per i viaggiatori“, ha detto Cameron, come riporta Cbsnews.