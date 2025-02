Panorama.it - Abbiamo (quasi) comprato un lanciarazzi sul web

«Siamo d’accordo, noi vi accreditiamo 45.800 dollari come anticipo per le armi e i droni cheselezionato sul vostro sito, ma possiamo essere certi che riceveremo davvero la merce?». Una storia agghiacciante che emerge dal Dark web rivela la facilità estrema con cui chiunque - fosse anche un minorenne che ha denaro a disposizione - può acquistare impunemente armi «vere» online e poi farne l’uso che meglio crede, senza essere rintracciato. Come compiere una strage (è già successo) o farsi «giustizia» da sé. Pistole e mitragliatori di ogni tipo, esplosivi, bombe, granate anticarro, bazooka. Persino droni kamikaze e missili sono reperibili «in pronta consegna». Panorama è entrato nelle maglie di una delle reti clandestine che li fornisce, Black Market Guns, enorme supermercato illegale delle armi, considerato «molto serio» dalle stesse forze dell’ordine perché forse gestito da ex militari che, di conseguenza, hanno facilità nel trattare certi articoli.