Abbiamo accettato | annuncio Donnarumma tutto all’improvviso

Leggi su Sportface.it

Gianluigipotrebbe essere, anche un po’ a sorpresa, uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di mercato.Non è affatto un segreto che il portiere della Nazionale italiana non stia vivendo il suo miglior momento con la maglia del Paris Saint-Germain. Allo stesso modo, inoltre, non è affatto un segreto che tra l’ex Milan e Luis Enrique non sia mai sbocciato realmente l’amore. Sopratad inizio stagione, infatti, il tecnico spagnolo ha più volte preferito Safonov a Gigio, salvo poi consegnare definitivamente le chiavi della porta all’italiano anche a causa di svariati errori dell’estremo difensore russo. Il capitano dell’Italia ha sicuramente commesso qualche disattenzione di troppo in questi anni, ma il suo modo di giocare con i piedi non piace a Luis Enrique, che sicuramente non si farebbe grossi problemi a salutarlo qualora la dirigenza parigina gli regalasse un nuovo numero uno.