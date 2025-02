Ilgiorno.it - Abbandono dei rifiuti, controlli sul territorio. Cittadini denunciati e multati (500 euro)

Una denuncia per trasporto illecito dispeciale e pericolosi e una sanzione amministrativa di 500. Giro di vite dalla polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale di Cornaredo contro l’dei. All’indomani dell’inasprimento delle sanzioni per chi getta idomestici nei cestini comunali e dell’avvio di una campagna di, sono arrivati i primi risultati. Un cittadino è stato sorpreso e multato per aver buttato un sacco didomestici in uno dei cestini comunali. Una brutta abitudine che hanno molti, ma che ora potrebbe costare davvero molto caro. Il giorno dopo, durante imirati alla tutela dell’ambiente, un equipaggio del comando di polizia, è riuscito a fermare un altro cittadino che trasportava ingenti quantità dispeciali e pericolosi, pronti allo smaltimento con dubbie modalità.