Formiche.net - Abbandonare l’Europa sarà un buon affare per gli Stati Uniti? Il dubbio di Polillo

unper glial suo destino, nel tentativo di acquisire la benevolenza di Vladimir Putin in vista di un possibile divorzio tra la Cina e la Federazione Russa? Questa almeno è una delle tesi che circola, con maggiore insistenza, tra tutti coloro che si occupano di politica internazionale. E che rimbalza, di volta in volta, sui principali quotidiani. Basti pensare al recente intervento di Giampiero Massolo sul Corriere. “Le priorità trumpiane sembrano due: far tacere le armi in Ucraina e staccare la Russia dalla Cina”.Ad alimentare la suspence ci ha pensato lo stesso Xi Jinping, in una telefonata diretta con lo stesso Putin, per celebrare i tre anni dell’invasione. “Sia la storia che la realtà”, ha detto il leader cinese senza troppi giri di parole, “ci dicono che Cina e Russia sono destinate ad esserei vicini che non possono essere allontanati, e che i nostri due Paesi sono veri amici che condividono gioie e dolori, si sostengono a vicenda e perseguono uno sviluppo comune.