Ilrestodelcarlino.it - A ‘Trasform-Azioni’ c’è Daniele Mencarelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quinto appuntamento di-Azioni - Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’, rassegna culturale promossa da EraFutura (impresa sociale che gestisce il Centro Giovanile Casette) con la scrittrice Giulia Ciarapica, che domani sera (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’) intervistasul suo ultimo libro ‘Brucia l’origine’ (Mondadori).ci offre il quadro appassionante, la tranche de vie, di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai, un bisogno di appartenenza che non sa come incarnarsi. La più recente opera poetica diè ‘Degli amanti, non degli eroi’ (Mondadori, 2024); il suo romanzo d’esordio ‘La casa degli sguardi’ ha vinto il Premio Volponi; da ‘Tutto chiede salvezza’ (Mondadori) è stata tratta una serie per Netflix.