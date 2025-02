Cityrumors.it - A Termini la famiglia parte, la bambina resta: attimi di panico in stazione

di 3 anni dimenticata a: lasenza accorgersene nella confusione del cambio trenoLe grandi stazioni ferroviarie, veri e propri snodi del trasporto nazionale, sono spesso il palcoscenico di momenti di caos e frenesia. Migliaia di persone ogni giorno attraversano i loro corridoi, trascinando valigie ingombranti, controllando orari e cercando di rispettare coincidenze che spesso si giocano in pochi minuti.smarrita tra la folla aCityrumors.it foto AnsaBagagli dimenticati, passeggeri in corsa per non perdere il proprio convoglio, famiglie che cercano di rimanere compatte tra la folla: sono scene che si ripetono continuamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma quando, nel vortice di questo incessante via vai, a rimanere indietro non è una valigia o un biglietto smarrito, bensì unadi appena tre anni, la situazione assume contorni drammatici e inquietanti.