A scuola di sane abitudini con Azzuchef

Ragazzi e adulti adi. Doppio appuntamento del progetto "Prevenzione e nutrizione", promosso dal Tacchificio Zanzani con il coinvolgimento di esperti, rivolto agli studenti, genitori e docenti del Marie Curie di Savignano. Tutti adi, ragazzi e adulti, per il benessere di mente e corpo. L’iniziativa, in mattinata, ha coinvolto l’Istituto Marie Curie di Savignano, gli studenti della 3ªA del Liceo scientifico, grazie alla disponibilità della docente Francesca Fabbri, accogliendo in classe il biologo e nutrizionista Mattia Pieri. L’esperto ha fornito ai giovanissimi semplici indicazioni per seguire una sana alimentazione e corretti stili di vita a 360 gradi, sfatando fake news, fornendo un decalogo tratto dalle principali linee guida riconosciute dal mondo scientifico, rispondendo ai dubbi e alle tante curiosità dei giovanissimi.