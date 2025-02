Sport.quotidiano.net - A Pigaiani il torneo di Imola. L’under 14 scala la classifica

Ancora un risultato di prestigio per Federico, giovane tennista cresciuto nel vivaio del Cus Ferrara. Federico ha vinto il suo secondoregionale Under 14 presso il Circolo tennis Cacciari di, bissando il successo della settimana precedente a Cesenatico. Il cussino classe 2011, al secondo anno di categoria con3.5, ha sbaragliato la concorrenza; allenato sul campo dal tecnico Ferdinando De Luca, ha giocato gli ottavi di finale contro Nicolò Maldini dello Zavaglia di Ravenna, vincendo 40/41, per accedere ai quarti contro la testa di serie numero 1, il 3.4 Elia Naldi del Tennis Massalombarda. Prestazione veramente di livello per il ferrarese, che nonostante un primo set sofferto perso 4-2, è riuscito ad imporsi per 5-4 nel secondo parziale. Necessario il tiebreak finale chiuso poi vittoriosamente per 7-2 e semifinale conquistata contro Camillo Rossi, dello Sport club di Bologna.