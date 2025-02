Ilveggente.it - A Milano con Sinner c’è anche Anna: le foto fanno il giro del web

e Janniksi godono la sfilata di Gucci a: ledelle due celebrità insieme hanno fatto immediatamente ildel web.Sneakers bicol baffo nero, polo blu senza fronzoli, pantaloni grigi e giacca nera. Janniksi è presentato così, elegantissimo pur nella sua inconfondibile semplicità, a, dove è stato ospite della Fall Winter Fashion Week. In qualità, naturalmente, di ambassador di Gucci, che lo veste da capo a piedi quando non è impegnato in campo.Aconc’è: leildel web (Ansa) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo, al momento fermo ai box per via della squalifica dettata dalla vicenda Clostebol, ha raggiunto la città meneghina direttamente da Sesto Pusteria. Lì ha trascorso gli ultimi giorni, dedicandosi alla famiglia maad un’antica passione mai, evidentemente, sopitasi: quella per lo sci.