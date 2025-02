Lapresse.it - A Didacta sempre più spazio per il green

IlguadagnapiùItalia 2025, l’appuntamento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola in programma a Firenze dal 12 al 14 marzo. Con un’area interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica, torna aItalia anche quest’anno l’anima, e con unoespositivo notevolmente più grande.Si parlerà di raccolta differenziata e economia circolare, di mobilità sostenibile e di sicurezza stradale, di rinnovabili e risparmio energetico. Alla base un’attenta riflessione dedicata alle competenze, le cosìdetteskills, necessarie per fare della transizione ecologica anche una grande occasione di sviluppo economico. Con 3,1 milioni di occupati, l’Italia è infatti in prima fila nella transizione ecologica: il 13,7% degli occupati è rappresentato da lavoratorie si stima che nei prossimi anni il 38% delle professioni richiederà delle competenze legate alla sostenibilità.