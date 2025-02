Ilfoglio.it - A che servono ancora i direttori creativi

Leggi su Ilfoglio.it

Per fortuna i ragazzi si convinceranno che a loro non capiterà mai, perché la mamma glielo ripete sempre, quanto siano speciali, ma quanta fatica faranno ormai le tante scuole di moda a vendere i loro corsi da ventimila euro all’anno da quando è diventato chiaro che i, lavoro dei sogni di una generazione di artisti mancati e avvocati senza vocazione, nei grandi brand sono diventati un surplus, possono durare meno di due anni e vengono cacciati come lacchè. Estromessi dal sistema senza cerimonie e senza grazia, si prendessero la loro buonuscita milionaria e fuori dai piedi, con la carriera rovinata per sempre, perché quando cadi da certe altezze non c’è rinascita se non con una linea tua, che però significa bruciarsi tutti i risparmi, come accadde al compagno di Gianni Versace, circondato da una pletora di parassiti che altro che le commedie di Goldoni e di Molière, due anni e poi l’oblio.