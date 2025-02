Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist seconda prova discesa femminile Kvitfjell, programma, streaming

Ci avviciniamo a un nuovo fine settimana di scialle ore 11.00 va in pista lacronometrata dellaliberadi, valevole per la Coppa del Mondo di sci. Sulla pista norvegese si prosegue con l’ in vista delle due discese di venerdì e sabato e del superG della domenica.Per l’Italia le protagoniste più attese saranno ancora Federica Brignone e Sofia Ga: la fuoriclasse valdostana è reduce dal doppio successo nei giganti di Sestriere, mentre la bergamasca ha chiuso in quarta posizione latra le porte larghe in Piemonte e spera di ritrovare le giuste sensazioni anche nella velocità. Per la classe 1990 di La Salle è un weekend importante per la lotta alla Sfera di Cristallo con Lara Gut-Behrami: i punti di vantaggio sono 190.