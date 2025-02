Tpi.it - A che ora inizia Che Dio ci aiuti 8: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che oraChe Dio ci8:insu Rai 1A che oraChe Dio ci8? La serie giunta all’ottava stagione va insu Rai 1 in prima visione dal 27 febbraio 2025 alle ore 21.30, subito dopo Affari tuoi. Appuntamento ogni giovedì per dieci avvincenti prime serate. Ogni serata inizierà alle ore 21,30 e terminerà alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore.Quante puntateAbbiamo visto a che oraChe Dio ci8, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate. Ecco la programmazione completa.Prima puntata: 27 febbraio 2025Secpuntata: 6 marzo 2025Terza puntata: 13 marzo 2025Quarta puntata: 20 marzo 2025Quinta puntata: 27 marzo 2025Sesta puntata: 3 aprile 2025Settima puntata: 10 aprile 2025Ottava puntata: 17 aprile 2025Nona puntata: 24 aprile 2025Decima puntata: 1 maggio 2025Streaming e tvAbbiamo visto a che orae quanto dura, ma dove vedere Che Dio ci8 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 27 febbraio 2025 alle ore 21.