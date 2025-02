Lanazione.it - 27 febbraio, Roberto Bolle porta ‘Caravaggio’ a Firenze

, 272025 - La grande richiesta da parte del pubblico che sta rapidamente esaurendo i posti disponibili per le tre recite già programmate e annunciate nell’ambito della 87esima edizione del Festival del Maggio del balletto “Caravaggio” con, di Mauro Bigonzetti, ha trovato una risposta da parte del Teatro che, grazie alla disponibilità del celebre danzatore, può annunciare una quarta recita che si aggiunge alle tre in cartellone. Lo spettacolo in più andrà in scena sabato 10 maggio 2025 alle ore 15.00, sul palcoscenico della sala grande del Maggio. I biglietti per questa recita saranno in vendita a partire da oggi. Il balletto “Caravaggio” atteso come evento speciale del Festival del Maggio, arriva per la prima volta in Italia dopo il debutto nel 2008 in Germania e dopotoccherà Milano al Teatro Arcimboldi.