Zielinski festeggia l'approdo in semifinale di Coppa Italia: il bel messaggio dopo Inter Lazio – FOTO

di Redazioneindi: il beldel centrocampista nerazzurroPiotrè stato certamente tra i migliori in campo nella partita vinta ieri sera dall’contro laper i Quarti di Finale di. Il centrocampista polacco non ha messo a referto nessun gol o assist nel 2 a 0 finale, ma ha contribuito in diversi modi alla vittoria della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino gli ha dato fiducia, assieme ad altri calciatori che in questa stagione avevano trovato meno spazio, e lo ha schierato come mezzala sinistra al posto di Mkhitaryan. Prova di carattere dell’ex Napoli, che ha saputo dare geometrie e dinamismo al gioco dei nerazzurri. Lo stesso calciatore,il triplice fischio, ci ha tenuto a mostrare la propria felicità con unpubblicato sul suo profilo Instagram.