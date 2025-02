Inter-news.it - Zielinski: «A Napoli per vincere. Vendetta Milan? Le vittorie dell’Inter parlano!»

L’Inter strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia, battendo 2-0 la Lazio. Piotrracconta le proprie sensazioni al termine della gara.TUTTI PRONTI – Al termine di Inter-Lazio Piotrviene intercettato da SportMediaset: «Anche chi gioca di meno dà tanto? Io penso che abbiamo una grande squadra. Quelli che giocano di meno devono dimostrare anche in queste partite di essere sempre a disposizione del mister. Sono contento che tutti quanti abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo passato il turno, è quello volevamo».nel post partita di Inter-Lazio di Coppa ItaliaLA PROSSIMA – Piotrcontinua: «Il ritorno a? Sarà una gara speciale, spero chemo noi ma dobbiamo rispettare ilperché sta facendo un campionato straordinario. Siamo vicini in classifica e sicuramente questa partita sarà molto importante ma non decisiva.