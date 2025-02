Internews24.com - Zielinski a Mediaset: «Contenti di aver passato il turno! Napoli? Sarà una gara speciale per me, e sul derby in semifinale…»

di Redazione: «diilunaper me, e sulin semifinale.» Le parole del centrocampista nerazzurroIntervistato dai microfoni dinel postdi Inter Lazio, Piotr, ha parlato cosi: VITTORIA- «Abbiamo una grande squadra, chi gioca meno deve dimostrare di essere sempre a disposizione del mister. Sono contento che abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamoil, era quello che volevamo »SUINTER– «una. Speriamo di vincere, ma dobbiamo rispettare il, che sta facendo un campionato straordinario. Nondecisiva per lo Scudetto, ma andremo li cercando di far di tutto per portare a casa i tre puntiIN SEMIFINALE– «Non pensiamo alle tre partite, l’anno scorso abbiamo vinto tante volte, ci penseremo quando giocheremo.