Quotidiano.net - Zhu Fenglian critica l'aumento della spesa militare di Taiwan

"Che si tratti del 3% o anche del 10% del Pil, l'non proteggeràche, al contrario, si trasformerà in una "polveriera": lo E' ha detto Zhu, portavoce dell'Ufficio per gli affari didel governo cinese, commentando l'annuncio del presidenteese William Lai di aumentare il "budgetdifesa" dell'isola a oltre il 3% del Pil. "Le autorità del Partito democratico progressista (la forza politica di Lai, ndr) aderiscono con ostinazione alla loro posizione separatista sull'indipendenza di", ha aggiunto Zhu, secondo i media statali di Pechino. Zhu hato le autorità dell'isola impegnate a "cercare l'indipendenza con l'spese per le forze armate e affidandosi a forze esterne. Seguono ciecamente le potenze straniere e sono disposte a sperperare i soldi guadagnati duramente dai residenti diper pagare le cosiddette tasse di protezione".