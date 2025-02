Ilfattoquotidiano.it - Zelensky verso la firma dell’accordo con gli Usa sui minerali critici (senza i “500 miliardi” chiesti da Trump). “Venerdì va a Washington”

L’intesa tra gli Usa e l’Ucraina sullo sfruttamento delle materie prime critiche presenti nel sottosuolo del Paese attaccato dalla Russia nel 2022 è a un passo dalla. Che potrebbe arrivare già, quando presidente Volodymyrè atteso a. Queste, almeno, le indiscrezioni del Financial Times e dei media ucraini, secondo cui l’intesa – con l’ok dei ministri ucraini della giustizia, dell’economia e degli esteri – è arrivata su un testo modificato rispetto a quello che la scorsa settimana Volodymyraveva bloccato rifiutando le condizioni capestro imposte da Donald. In particolare sarebbe sparito il riferimento alla necessità che Kiev “restituisca” aa titolo di rimborso all’assistenza finanziaria ricevuta 500di dollari tra ricavi dall’estrazione dicruciali per l’industria tecnologica, quella difesa e le auto elettriche (non terre rare in senso stretto, come continua a ripetere, perché Kiev non ne possiede) e altre risorse minerarie e logistiche.