Secoloditalia.it - Zelensky avvisa: Intesa raggiunta sulle terre rare, ma senza garanzie non si firma. Venerdì sarà a Washington

L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina per lo sfruttamento delleè stato raggiunto. «Un inizio», lo definisce il presidente ucraino Volodymyr, facendo tuttavia notare come l’sia ancora una cornice aperta, pronta a definirsi nei prossimi incontri con Donald Trump. «Può essere un grande successo o semplicemente scomparire», avverte il leader ucraino, lasciando intendere che il futuro del patto dipenderà dall’atteggiamento di. The Donald lo rassicura: «Firmeremo».: “Vogliodi sicurezza per l’Ucraina”L’accordo prevede la creazione di un fondo congiunto, con il 50% delle entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine destinato a finanziare la ricostruzione del Paese. Ma ciò che preme a Kiev non è solo l’aspetto economico: «Voglio una frasedi sicurezza per l’Ucraina, è importante che ci sia», ribadisce, lasciando intendere cheuna solida protezione da parte dell’alleato, qualsiasi accordo su risorse così strategiche potrebbe rivelarsi fragile.