Zelensky atteso a Washington | trattative su sicurezza e investimenti

Il presidente ucraino Volodymyrvenerdì aper un incontro con il presidente americano Donald Trump. L’annuncio è stato dato dallo stesso Trump durante la riunione del suo primo consiglio dei ministri, sottolineando l’importanza dell’incontro per la ricerca di una soluzione al conflitto in Ucraina. “Faremo un accordo con la Russia e l’Ucraina per porre fine all’uccisione di giovani soldati russi e ucraini”, ha dichiarato il leader statunitense.L’accordo sulle terre rare e il nodo delle garanzie diLa visita diavviene in un momento cruciale per le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Al centro delle discussioni vi sarà l’accordo sulle terre rare, che secondo fonti della Casa Bianca non è ancora definitivo.ha definito l’intesa “un accordo quadro”, specificando che il successo dipenderà dai colloqui con Trump.