Ilfogliettone.it - Zelensky a Washington, Trump accoglie con favore possibile incontro: “Per me va bene”

Leggi su Ilfogliettone.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha commentato con ottimismo la possibilità di una visita aDC del presidente ucraino Volodymyr, affermando: “Ho sentito che verrà venerdì, ovviamente non mi dispiacerebbe se volesse”. Le dichiarazioni disono state riportate dal pool della Casa Bianca, confermando l’apertura del presidente statunitense a uncon il leader ucraino.“Per me va”, ha aggiunto, sottolineando la sua disponibilità a discutere con. Tra i temi centrali dell’ci sarebbe la firma di un accordo minerario tra i due Paesi. “vorrebbe firmare un accordo minerario con me”, ha dichiaratoai giornalisti, senza entrare nei dettagli specifici dell’intesa. Tuttavia, ha fatto riferimento alla necessità di una “sorta di forza di mantenimento della pace” in Ucraina, che sia “accettabile da tutti”.