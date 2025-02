Ilgiorno.it - Zecche nel liceo. Altri tre giorni di lezioni fuori sede

Saranno ancora ospiti dell’Università gli studenti delscientifico Taramelli. Ieri pomeriggio la Provincia ha ultimato l’intervento di disinfestazione dalle, ma l’istituto non è ancora pronto ad accogliere i ragazzi. Ora l’istituto dovrà provvedere ad effettuare un’accurata pulizia che potrebbe durare 48 o 72 ore. Soltanto a quel punto il portone grigio di via Mascheroni si potrà aprire di nuovo per accogliere i 730 studenti. Nell’attesa i ragazzi continueranno a sentirsi più grandi e a frequentare leal Campus della salute per chi frequenta le classi terze e quarte dove l’Università ha messo a disposizione tredici spazi oppure alla Nave nelladella facoltà di ingegneria che è stata aperta alle quinte. È dal 13 febbraio che la presenza dei parassiti è stata notata prima soltanto in alcune classi e la settimana dopo in tutto l’edificio.