Zecca di Stato | 7 700 medaglie per aiutare i bambini ucraini

Ragazziustionati che hanno fatto 34 operazioni e vivono indossando una maschera protettiva, ma non rinunciano alla danza classica. Adolescenti senza gambe o braccia che fanno sport con le protesi e si allenano per andare alle olimpiadi. Per il futuro loro, e degli altri feriti e mutilati dalla guerra, l'Italia ha raccolto 500mila euro. Grazie a una medaglia particolare: quella coniata il 24 febbraio 2024 dall'Istituto Poligrafico edelloe dedicata ai due anni di resistenza ucraina. Un'iniziativa sostenuta da Poste Italiane, che ha messo a disposizione la propria rete di distribuzione. Sul dritto della medaglia è raffigurata la statua Berehynia, dedicata all'indipendenza dell'Ucraina e situata in piazza dell'Indipendenza a Kiev. Ogni medaglia costa 150 euro e il ricavato netto – 65 euro a pezzo - e®devoluto al Centro di riabilitazione “Unbroken Kids”, che opera all'interno dell'Ospedale pediatrico Saint Nicholas di Leopoli.