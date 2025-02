Oasport.it - Yohanes Chiappinelli: “In Etiopia non avevo niente, l’Italia mi ha dato un futuro. Il record della maratona lavorando in silenzio”

Una storia bellissima, per untutto da scrivere. I riflettori dell’atletica italiana sono puntati su, reduce dalla splendida prestazionedi Valencia, dove ha registrato il nuovoitaliano tagliando il traguardo in 2:05:24.L’atleta è intervenuto ai microfoni di Run2u, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Sabrina Sgalaberna e Danny Frisoni, raccontando le sue sensazioni.L’azzurro ha inizialmente ripercorso la sua attività a livello giovanile, dove è stato impegnato in un’altra specialità: “E’ andata così. Inizialmente mi divertivo a fare cross, era una delle mie specialità preferite in cui ho raccolto successi a livello giovanile; in pista mi dilettavo nei 3000 siepi, dove ho raggiunto bei traguardi come la medaglia d’oro continentale Under 20 ed Under 23, poi sono stato bronzo agli Europei nel 2018 a livello assoluto, fu il mio miglior traguardo.