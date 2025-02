X e Musk in debito con il Fisco evasione dell’Iva per 125 milioni

Quifinanza.it - X e Musk in debito con il Fisco, evasione dell’Iva per 12,5 milioni

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno messo sotto la lente X, l’ex Twitter, ora trasformato in un feudo digitale di Elon. L’indagine della Procura di Milano riguarda un presunto stratagemma fiscale: i dati degli utenti, ceduti in cambio dell’accesso alla piattaforma, sarebbero il vero prezzo pagato per il servizio, e quindi soggetti a Iva.Un sistema che le autorità fiscali vedono come una sofisticata partita di giro, connel ruolo del banchiere che incassa senza dichiarare. Dopo aver già stretto il cappio attorno a Meta, gli investigatori puntano ora all’ennesimo colosso tecnologico che gioca a fare il furbo con il.Perchéè indagato: non ha pagato l’Iva su XL’indagine copre il periodo 2016-2022 e mette nel mirino Twitter International Unlimited Company, accusata di aver sottratto al12,5di euro di Iva.