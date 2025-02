Zonawrestling.net - WWE: Sheamus si unisce a Paradigm Talent Agency, nuovi progetti in arrivo?

è in WWE da molti anni e i fan continuano a supportare il “Celtic Warrior” in ogni situazione. Ha già esplorato il mondo della recitazione e ora sembra che abbia firmato un accordo con la.Secondo un report di Deadline,ha ufficialmente firmato un contratto con la, diventando l’ultima WWE Superstar ad affiliarsi con l’agenzia negli ultimi mesi.sia un elenco sempre più ampio di grandi stelle WWE rappresentate da: CM Punk, Liv Morgan, Drew McIntyre, Tiffany Stratton, Natalya, Damian Priest, Montez Ford, Alexa Bliss e Jade Cargill. Anche l’ex star della WWE, Miro, precedentemente noto come Rusev, è sotto contratto conattraverso la loro divisione Sports Group.è molto conosciuto nei media sportivi, apparendo frequentemente su ESPN College GameDay, The Pat McAfee Show e nella copertura della Premier League su NBC/Peacock.