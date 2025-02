Zonawrestling.net - WWE: Ryback aperto al ritorno dopo 8 anni, ma impone una condizione

L’ex Superstar della WWE,, è uno dei nomi più controversi nel pro wrestling in questo momento, soprattuttole sue dichiarazioni anti–WWE nel corso deglidalla sua uscita nel 2016. Sebbene molti ritengano improbabile un suoin WWE,ha ora rivelato le condizioni per un suo comeback.Nel 2022,aveva affermato che la WWE aveva rinunciato a registrare il marchio con il suo nome. Successivamente, nel 2023, ha dichiarato che la WWE gli aveva finalmente concesso i diritti sul suo nome e ha colto l’occasione per mettere in guardia Vince McMahon.ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui ha parlato della possibilità di tornare in WWE. Ha detto che ora che Vince McMahon se n’è andato, lui ha voltato pagina e non prova più rancore.