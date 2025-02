Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace vs. Roxanne Perez, sfida aperta per il dominio di NXT

Nell’ultimo episodio di NXT del 25 febbraio, si è verificato un acceso confronto tra, segnando un momento cruciale nella divisione femminile di NXT.ha aperto lo show con un promo, esprimendo il suo entusiasmo per essere parte di NXT. Ha ricordato la sua partecipazione alla Royal Rumble del 2024 come momento decisivo, affermando che, nonostante fosse un’outsider con il peso di un’altra compagnia sulle spalle, l’energia e la determinazione del roster femminile di NXT l’hanno convinta a unirsi ufficialmente al brand."To become a champion in what I truly believe is the best Women's Division in the world."@has only one thing on her mind. #WWENXT pic.twitter.com/KId0V4Jafs— WWE (@WWE) February 26, 2025 Durante il suo discorso,è intervenuta, dichiarando che NXT è il territorio che lei ha contribuito a rendere famoso.