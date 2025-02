Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill pronta al ritorno dopo il cambio dei titoli di coppia femminili

è assente dagli show WWE dallo scorso 22 novembre, data in cui ha subito un pesante attacco che l’ha lasciata priva di sensi su un parabrezza di una macchina.era campionessa diassieme a Bianca Belair e il suo posto è stato preso da Naomi, ritenuta per mesi la colpevole dell’attacco, fino a quando è spuntato un video che ha mostrato Liv Morgan e Raquel Rodriguez allontanarsi dalla scena, spostando quindi l’attenzione su di loro. Adesso che Liv e Raquel sono diventate campionesse di, battendo a Raw Naomi e Bianca Belair tutto sembra pronto per undi.Adesso caccia alla colpevoleLaattende da mesi il suoe si è allenata molto al Performance Center e proprio la sua assenza dal centro di allenamenti nell’ultima settimana è uno degli indizi che fa pensare ad un suo imminente