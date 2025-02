Zonawrestling.net - WWE: Grande push in vista per Liv Morgan e Raquel Rodriguez dopo la vittoria dei tag team titles

Leggi su Zonawrestling.net

Nell’episodio di Monday Night RAW del 24 febbraio, Livhanno affrontato Bianca Belair e Naomi nel main event, con in palio i titoli di coppia femminili WWE.sono uscite vittoriose, e ora è stata svelata la reazione interna alla loro conquista.Secondo un report di PWInsider, la WWE aveva pianificato questo cambio di titolo in anticipo, preparando Livper unaspintala fine della storyline di Liv con Rhea Ripley.La compagnia dovrebbe mantenerle in una posizione forte indi WrestleMania 41. Fonti nel backstage hanno riferito che i dirigenti WWE sono rimasti molto soddisfatti della reazione del pubblico e dello svolgimento del match, soprattutto considerando che è stato il main event dello show.