WWE: Gli Hardys difenderanno i titoli TNA contro i Fraxiom a Roadblock

Dopo il ritorno lottato con vittoria per gli, i campioni di coppia TNA hanno avuto un interessante faccia a faccia con i campioni di coppia di NXT, i.Qual è tra i due il miglior tag team se lo chiedono in molti e allora, per tentare di dare una risposta degna al quesito ci ha pensato direttamente Santino Marella.Il Director of Authority della TNA ha ufficializzato perun match inedito, un Dream match.Glidi coppia TNA proprio.DREAM. MATCH. By the power of @ThisIsTNA Director of Authority, @milanmiracle, The Hardy Boyz will defend the TNA World Tag Team Titles againstat #WWEin New York City! #WWENXT pic.twitter.com/t0kwT38yWx— WWE (@WWE) February 26, 2025 Appuntamento quindi a martedì 11 marzo in diretta dal Madison Square Garden di New York City.